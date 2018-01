E' in condizioni critiche all'ospedale Di Cristina di Palermo un bambino di due anni di Partinico: il piccolo è stato trasportato prima al pronto soccorso del Civico della cittadina, poi è avvenuto il trasferimento d'urgenza all'ospedale dei Bambini., che abita nel paese alle porte della città. In base a quanto avrebbero raccontato i giovani genitori, il piccolo avrebbe tentato di accendere il televisore che si trovava in soggiorno, ma gli è finito addosso.che hanno rilevato un grave trauma cranico. Il piccolo è stato ricoverato in Rianimazione, è considerato in pericolo di vita.