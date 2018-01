Il tratto fra l'uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio è chiuso in entrambe le direzioni. Una fitta nube di fumo si è alzata ed è visibile a distanza. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale del 118 anche con l'elisoccorso.

Per far intervenire l'elisoccorso l'autostrada in direzione opposta è stata subito chiusa al traffico e in coda la cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco. Il fumo nero e denso sta complicando l'intervento dei soccorritori.

Sono sei le vittime nell'incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio con una cisterna di un mezzo pesante che ha preso fuoco dopo che l'autostrada era stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi per un incidente che si era verificato sulla corsia di marcia opposta.Secondo la ricostruzione un camion ha violentemente tamponato un'auto ferma in coda per un precedente incidente, che a sua volta ha urtato un altro mezzo che trasportava liquidi infiammabili e che si è incendiato. Morti il camionista e i cinque occupanti dell'auto, tre adulti e due bambini.