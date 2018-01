. Chi lo ha travolto tre notti fa non si è fermato a soccorrerlo, anzi, ha premuto sull'acceleratore e si è dato alla fuga.

: è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto vicino alla sua abitazione, mentre attraversava la strada in via Duca delle Grazie, a Santa Flavia.

I carabinieri di Bagheria guidati dal capitano Federico Lori, stanno indagando a tutto spiano per risalire alla persona che si trovava del mezzo che ha investito il ragazzo. Al vaglio ci sono anche le telecamere collocate nella zona in cui si è verificato l'impatto nei pressi dello svincolo tra Porticello e Santa Flavia.

Alcune immagini potrebbero infatti rivelarsi fondamentali per individuare il pirata della strada, il quale passaggio potrebbe essere stato immortalato. Di certo c'è che sul luogo dell'impatto non sono state trovate tracce del mezzo, per questo gli investigatori stanno attualmente cercando eventuali testimoni per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Nel frattempo il paese alle porte della città è col fiato sospeso per Gaetano, al quale sono rivolti messaggi e preghiere. Gli amici sperano di poterlo riabbracciare, desiderano ricevere una buona notizia dietro alla porta del reparto di Rianimazione. E scrivono la propria sofferenza anche su Facebook: "Siamo tutti con te - dice Stefano - forza, ce la farai". "Speriamo che il nostro affetto ti arrivi dritto in fondo al cuore - aggiunge un altro amico - tifiamo per te".

Ora lotta per la vita Gaetano Orlando, un ragazzo di 21 anni di Santa FlaviaA Palermo è stato un anno nero sul fronte degli incidenti. Un trend già annunciato dai dati del 2016, in cui l'Istat ha rilevato nel capoluogo siciliano 2.968 schianti rispetto ai 2852 dell'anno precedente. In crescita anche i morti (44 nel 2015 e 49 nel 2016) e i feriti (3.993 nel 2015 e 4.282 nel 2016).