, “Bivio Tamburello-Bivona”. È stato pubblicato il bando per la gara d’appalto per assegnare i lavori di rimozione delle frane e l'apertura delle buste con le offerte verrà svolta il prossimo 15 gennaio. La ditta che si aggiudicherà l’appalto avrà 365 giorni di tempo dal giorno della consegna per concludere i lavori., riguardano la rimozione di frane in diversi punti della strada, in corrispondenza dei comuni di Calamonaci, Lucca Sicula, Palazzo Adriano e Bivona. La scadenza per la presentazione alla gara è il 10 di gennaio.