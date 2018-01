sono stati denunciati complessivamente dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria 31.507 delitti, valore in sensibile diminuzione rispetto al 2015, quando i delitti denunciati erano stati 34.725 (-9,3%). La diminuzione del 2016 conferma la tendenza registrata già lo scorso anno, quando - dopo anni di continui aumenti – il numero dei delitti denunciati era diminuito del 9,1%. Rispetto al 2011, quando vi erano state in totale 34.908 denunce, si rileva una diminuzione del 9,7%. Il tasso di delittuosità totale, che nel 2011 era pari a 5.329,5 delitti ogni 100 mila abitanti, dopo aver raggiunto nel 2013 il livello di 5.760,1, nel 2015 è sceso a 5.133,3 e nel 2016 a 4.674 delitti ogni 100 mila abitanti.

Sono alcuni dei dati contenuti nel report statistico del comune di Palermo relativo al 2016. In cittàNell’arco temporale considerato (2011-2016), il numero di omicidi volontari è andato da un minimo di 4, registrato nel 2012 e nel 2016, ad un massimo di 10, registrato nel 2013. Rispetto al 2011, si è registrato un dimezzamento degli omicidi volontari. Sono invece aumentati i tentati omicidi, passati da 15 a 22 (+46,7%). Negli ultimi cinque anni il numero più basso si è registrato nel 2012 e nel 2014 (13 tentati omicidi), mentre il numero più elevato è proprio quello registrato nel 2016 (22 tentati omicidi).Rispetto al 2011, quando i furti erano stati 20.811. il dato del 2016 è più basso del 10,1%. I furti con strappo (ovvero gli scippi) sono passati da 613 nel 2011 a 651 nel 2012, fino a 895 nel 2014, mentre nel 2015 sono drasticamente scesi a 515 e nel 2016 a 428, con una diminuzione del 16,9% rispetto all’anno precedente e del 30,2% rispetto al 2011. I furti con destrezza (ovvero i borseggi) sono passati da 1.244 nel 2011 a 1.409 nel 2012, fino a 1.806 nel 2014. Dopo un leggero rallentamento registrato nel 2015, nel 2016 sono nuovamente aumentati, attestandosi a 1.955, facendo registrare un incremento del 12,6% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2011 il dato del 2016 è più elevato del 57,2%. I furti in abitazioni, dopo la preoccupante impennata registrata nel 2012 e nel 2013, a partire dal 2014 hanno fatto registrare una sensibile diminuzione: nel 2011 erano 1.101, sono passati nel 2012 a 1.632 e nel 2013 a 1.719, mentre nel 2014 sono scesi a 1.440, nel 2015 sono stati 1.444 e nel 2016 1.061, con una diminuzione del 26,5% rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2011 i furti in abitazioni sono diminuiti del 3,6%. Fra i furti di mezzi di trasporto è proseguita anche nel 2016 la diminuzione dei furti dei ciclomotori, già registrata a partire dal 2011: nel 2011 erano 1.226, 868 nel 2014, e nel 2016 si sono fermati a 722 (-6,5% rispetto al 2015 e -41,1% rispetto al 2011). Sono invece leggermente cresciuti nell’ultimo anno i furti di motocicli: erano 2.407 nel 2011, 1.936 nel 2014, e nel 2016 si sono fermati a 1.718 (+2,8% rispetto al 2015 ma -28,6% rispetto al 2011). Un leggero incremento si è registrato anche nel numero di furti di autovetture, dopo che nel 2015, dopo anni di continua crescita, erano diminuiti del 21,4%. Nel 2016 si sono registrati 3.621 furti, il 2,3% in più rispetto al 2015 e il 2,5% in più rispetto al 2011.quando hanno raggiunto quota 1.663, a partire dal 2013 hanno iniziato a seguire un trend decrescente, che le ha portato nel 2015 sotto quota 1.000. Nel 2016 si sono registrate infatti 984 rapine, il 5,1% in meno rispetto alle 1.037 rapine del 2015. Rispetto al 2011, quando si erano registrate 1.371 rapine, si registra un decremento del 28,2%.