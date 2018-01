Aveva 88 anni, per 42 (dal 1960 al 2002) aveva insegnato all'Università di Palermo. Fino all'ultimo ha continuato a scrivere su temi filosofici sia come autore di libri sia come curatore di un blog ( "Soliloquio in esternazione" ). Il blog era stato pensato, aveva spiegato Riccio, come uno strumento nel quale si esprime la "condizione odierna che mi spinge a giocare l'ultima carta della mia vita per non essere complice dell'inerzia politica e culturale".. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di San Michele a Palermo. (ANSA).