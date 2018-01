"Sognavo la stabilità lavorativa, mi sono licenziata da una farmacia privata per avere un posto più sicuro nel pubblico, anche in vista di una famiglia in arrivo, e invece finisce così. Ora sono senza lavoro", spiega la donna. In estate "ho avuto una minaccia di aborto e quindi sono entrata in maternità anticipata. Per questo avevamo deciso che con due gemelle in arrivo il part time in Comune per noi sarebbe stata la soluzione ideale e mi sono licenziata, dopo aver ricevuto il contratto di assunzione dal Comune". Un'amarezza che traspare anche dalle parole del compagno della donna: "L'hanno fatta licenziare e adesso la lasciano senza un lavoro. Stiamo valutando di ricorrere a vie legali".

Incinta di due gemelli, decide di lasciare il suo lavoro di farmacista dopo che il Comune di Massa Carrara le aveva annunciato che era in graduatoria per un lavoro part time in una farmacia pubblica. Solo che il Comune non è riuscito ad approvare il bilancio consolidato e così è saltato il piano assunzioni per il 2017 e il posto di quattro farmacisti. Tra loro c'è anche quello di Sara Buonocore. Quando ha ricevuto la notizia è stata colta da malore mettendo a repentaglio la sua gravidanza gemellare.La donna di 35anni ora si ritrova disoccupata, senza prospettive e con una famiglia in arrivo.