Un uomo è rimasto ferito oggi pomeriggio ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale di Villa Sofia. E' in codice giallo.La sostanza corrosiva sarebbe caduta da un'impalcatura in seguito alle forti raffiche di vento.Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le volanti della polizia. Le indagini sono in corso per accertare da dove sia caduta la sostanza e quindi mettere in sicurezza l'area.