Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 3 gennaio, in Sicilia.1) PALERMO - Via Bernini 52, ore 11.00 Cerimonia di apertura, in un bene confiscato alla mafia, della nuova sede del Centro studi Paolo Borsellino, la "Casa della memoria operante".2) CATANIA - Ve.di.s, 3/D Stradale Primosole, ore 10:15 I sindacalisti della Cgil incontrano la stampa in merito al licenziamento di 4 dipendenti dell'azienda.3) PALERMO - Sala Alessi di Palazzo d'Orleans, ore 11:00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrerà la stampa per illustrare la gravissima situazione dei rifiuti in Sicilia.4) CATANIA - Ospedale Cannizzaro, unità Spinale ore 16:45 Presentazione del libro 'Una forza di vita", edito da Domenico Sanfilippo Editore, che raccoglie scritti di Laura Salafia e articoli del quotidiano La Sicilia sulla sua vicenda, oltre a brani inediti. Con l'autrice partecipano il direttore generale del Cannizzaro Angelo Pellicanò, la direttrice dell'Unità Spinale Unipolare Maria Pia Onesta, il vicedirettore de La Sicilia Domenico Ciancio e il presidente del comitato scientifico della Fondazione Dse Giuseppe Di Fazio. Modera il giornalista Orazio Vecchio.5) ERICE (TP) - Teatro Gebel Hamed, ore 21.00 Per celebrare i 100 anni dall'incisione del primo disco jazz della storia, realizzato il 26 febbraio 1917 dall'Original Dixieland Jazz Band di Nick La Rocca, Nicola Giammarinaro e la Sicily Dixieland Band ripercorrono il repertorio di quel periodo e fino all'era dello swing degli anni '20-'30.