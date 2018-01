PALERMO - Una commedia-noir musicale, dalla trama surreale tragicomica, ambientata in una Londra degli anni 40'. Andrà in scena al Teatro delle Ancelle di via Marchese Ugo 6, domenica 7 gennaio, alle 18, lo spettacolo "Delitto in Villa", scritto e diretto dal regista palermitano Manfredi Russo. Oltre allo stesso Russo, vi recitano quindici attori del progetto socio-culturale che il regista e attore palermitano dirige da alcuni anni all'stituto paritario Seneca di Palermo; progetto che si prefigge lo scopo, attraverso l'istanza catartica del teatro, di formare attori normodotati e non, rivolgendo l'attenzione a tematiche che sensibilizzino al sociale. Previsto l'accompagnamento al pianoforte del maestro Roy Pecorella. Si tratta di uno spettacolo di beneficenza organizzato in favore dell'opera solidale di suor Carmela Galati portata avanti tramite le Ancelle di Palermo. Nel cast tecnico figurano Roberto Garilli Seregni Steri (aiuto regia); Marisa Massarelli (costumi), Nadia Manco, Salvatore Saccà (scenografie); Ernesta Di Raimondo, Miryam Zabbia (coreografie); Paola Charmont (trucco e parrucco). "In un'ottica di delocalizzazione degli aiuti, cerchiamo di fare qualcosa nel nostro piccolo - dice Manfredi Russo - fornendo un contributo a chi si spende rendendo, al prossimo bisognoso, più lieve il viaggio della vita. Cerchiamo di farlo sottotraccia e senza reclame ma, spesso, per sensibilizzare maggiormente è necessario organizzare eventi che raccolgano più gente ed in questo è quasi impossibile rendere tali manifestazioni scevre da un rumore mediatico". Ingresso con donazione libera.