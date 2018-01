. Le indagini per rintracciare chi era alla guida del mezzo ed è poi fuggito, sono ancora in corso.

Nel solo pomeriggio di oggi sono stati due i pedoni investiti e trasportati in ospedale: il primo è rimasto ferito in viale Campania, dopo essere stato travolto da una moto, il secondo è invece finito violentemente sull'asfalto in seguito all'impatto con un'auto in via Alcide De Gasperi. Qui, un uomo di 57 anni è stato investito mentre attraversava la strada, riportando gravi ferite.. I medici hanno rilevato un pesante trauma cranico.L'allarme sicurezza sulle strade si fa così sempre più forte e nell'elenco degli incidenti più tragici c'è oggi anche quello che è costato la vita al giovane Gaetano Orlando.