Immaginiamo di inviarli nella civilissima Germania e nella civilissima Francia. Ciò che è più importante, al momento, è mandare meno rifiuti possibili alle discariche". I termovalorizzatori restano una ipotesi lontana: "Non immaginiamo la realizzazione nell'immediato degli inceneritori, ma anche gli ambientalisti più convinti riconoscono che resterebbe comunque un 15% da bruciare".

stato di emergenza ambientale limitatamente alla discarica di Bellolampo e "agli altri comuni inadempienti", c'è anche la modifica della legge regionale del 2010 sulla gestione del ciclo dei rifiuti: "Basta con 33 enti che mangiano denaro pubblico e non producono risultato. La competenza dei rifiuti deve andare alle Province. Devono esserci nove riferimenti e, quindi, anche dei responsabili". Ma il problema più incombente resta Bellolampo: "Si tratta della scadenza più preoccupante e più imminente guardando al calendario - ammette Musumeci -. Siamo a un punto di non ritorno. Fra un mese, se nulla cambierà, buona parte della Sicilia occidentale non avrà più dove conferire i rifiuti". Nel cronoprogramma che verrà presentato al governo Gentiloni anche la predisposizione di dieci piattaforme per raccolta differenziata, il compostaggio e il conferimento dei rifiuti post trattamento: "Dovranno essere attive entro l'estate del 2019 ma intanto occorre fin da subito aumentare la differenziata", anche con una selezione più semplice rispetto alle attuali quattro tipologie di rifiuto.

Un percorso difficile, che il governatore intende affrontare in prima persona dopo l'addio dell'ex assessore Vincenzo Figuccia, in quota Udc. "Non c'è fretta: o con o senza assessore desidero seguire da vicino questo ramo dell'amministrazione. Ho pure chiesto una stanza in assessorato. Quel ruolo in giunta è stato riconosciuto a uno dei partiti della coalizione. Ho rispetto per i partiti che sono il sale della democrazia: spero di trovare un esperto con competenze tecniche". Nelle parole del presidente della Regione anche l'atto d'accusa alle amministrazioni regionali che si sono susseguite a Palazzo d'Orleans. Musumeci fa i nomi di Capodicasa, Leanza, Cuffaro, Lombardo e Crocetta: "È da irresponsabili avere fatto finta di niente per venti anni e avere messo la polvere sotto il tappeto, senza mai risolvere quella che è diventata una vera e propria emergenza strutturata".

"Musumeci fotografa l’emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ma non fa proposte convincenti e credibili: critica la gestione emergenziale del settore dei rifiuti in Sicilia e la richiesta di poteri speciali dei presidenti della Regione degli ultimi vent’anni ma, contraddicendosi, come soluzione indica proprio lo stato di emergenza. E oltretutto non avanza una soluzione programmatica in grado di dare stabilità e certezze al sistema". Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all'Ars, a proposito delle dichiarazioni del presidente della Regione. "

Trovo oltretutto ingiusto che in questa fase si addossino responsabilità ai comuni, invece di sostenerli. Chiediamo al presidente della Regione - aggiunge Lupo - di riferire in Aula sul programma che intende attuare per la gestione dell’assessorato all’Energia".

LA DIRETTA DA PALAZZO D'ORLEANS

