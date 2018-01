ha lasciato subito il governo regionale. Restando in carica appena 28 giorni. Un fatto insolito, ma non certo isolato. Sono stati tanti, negli ultimi dieci anni, nei governi di, gli “assessori-lampo”. Ecco la classifica, in ordine di permanenza nelle giunte.1 Francesca Basilico D’Amelio (Economia – Crocetta): 5 giorni2 Vincenzo Figuccia (Energia – Musumeci): 28 giorni3 Piergiorgio Gerratana (Territorio – Crocetta): 35 giorni4 Marcella Castronovo (Enti locali – Crocetta): 63 giorni4 Aurora Notarianni (Beni culturali – Crocetta): 64 giorni5 Claudio Torrisi (Energia – Lombardo): 88 giorni5 Nicola Vernuccio (Enti locali – Lombardo): 88 giorni6 Andrea Vecchio (Infrastrutture – Lombardo): 91 giorni7 Amleto Trigilio (Beni culturali – Lombardo): 105 giorni8 Rosaria Barresi (Agricoltura – Crocetta): 119 giorni9 Accursio Gallo (Formazione – Lombardo): 121 giorni10 Antonino Zichichi (Beni culturali – Crocetta): 130 giorni11 Franco Battiato (Turismo – Crocetta): 135 giorni12 Luigi Bosco (Infrastrutture – Crocetta): 145 giorni13 Francesco Aiello (Agricoltura – Lombardo): 147 giorni14 Alessandro Aricò (Territorio – Lombardo): 150 giorni15 Giuseppe Spampinato (Famiglia – Lombardo): 150 giorni