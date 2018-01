Per cause ancora in corso di verifica, intorno alle 20 di ieri la canna fumaria della mansarda di una palazzina a due piani ha preso totalmente fuoco. A causa anche del pavimento in legno, le fiamme si sono propagate rapidamente al resto della casa. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Capo d’Orlando e Milazzo, che per oltre tre ore hanno lavorato per domare le fiamme. Per fortuna è rimasta illesa una famiglia, composta da una coppia e da una figlia piccola.