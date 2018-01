Raccoglie, per la prima volta in Italia, 270 tra gemme e gioielli indiani dal XVI al XX secolo appartenenti alla collezione Al Thani.

Alcuni gioielli della mostra "Tesori dei Moghul e dei Maharaja", ospitata a Palazzo Ducale a Venezia, sono stati rubati questa mattina da una teca. L'allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto la polizia. I monili avrebbero un valore di qualche milione di euro.La mostra, allestita nella sala dello Scrutinio, si chiuderà questa sera.Per gli investigatori, i gioielli sono molto difficili da smerciare al mercato nero perchè troppo conosciuti. L'ipotesi è quindi che ai monili possano essere tolte dai ladri le pietre preziose per essere vendute separatamente. Dall'analisi dei video di sorveglianza emerge che i ladri - non è chiaro se siano due o più persone perchè risultano mescolati alla folla dei visitatori della mostra - dopo aver sottratto i gioielli dalla teca ed esserseli messi in tasca si sono allontanati subito indisturbati. Si sono diretti senza esitazioni verso l'uscita a passo molto spedito e si sono confusi con i turisti che si trovavano in quel momento in Piazza San Marco, facendo perdere le proprie tracce.