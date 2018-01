- Un governo regionale senza maggioranza. Così il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo parla della giunta Musumeci. Ribadendo le critiche a Gianfranco Miccichè. E auspicando che il suo partito riunisca i suoi organi per rimettersi in marcia dopo il flop delle Regionali.“Sicuramente è iniziata con la decisione incomprensibile del presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè di violare il regolamento parlamentare in occasione della votazione dell'esercizio provvisorio, calcolando il numero legale non sui deputati presenti ma sui tesserini presenti. Vorrei ricordare a Miccichè che non votano i tesserini ma votano i deputati. Insisto affinché il presidente riunisca la commissione Regolamento perché non è accettabile che vengano cambiate le regole del gioco durante la partita. Peraltro quello proposto da Miccichè non è il sistema attualmente vigente alla Camera dei deputati”.“Ancorché io sia stato eletto a maggioranza, mi sono subito adoperato per cercare il massimo di unità del gruppo perché penso che tutti insieme abbiamo il dovere di rappresentare l'unità del Partito democratico voluta dagli elettori e dagli iscritti”.“Non ho votato Miccichè presidente...”.“Considero un errore che qualcuno possa averlo fatto. Il Pd deve fare il Pd. Deve essere protagonista di una linea politica autonoma di opposizione alla destra e alternativa al Movimento 5 Stelle”.“Ritengo di sì. E per questo ho auspicato la convocazione della direzione del partito per una valutazione del risultato elettorale e per individuare gli errori e avanzare le proposte per il rilancio del partito in vista delle prossime elezioni nazionali. Probabilmente le riunioni come questa nascono proprio perché non si riuniscono gli organismi”.“Il partito nazionale con il partito regionale, anche per questo serve il partito regionale”.“È un tema da direzione nazionale. Il segretario deciderà con la direzione. Allora c'erano le liste bloccate”.“Sì, se ne parlerà alla direzione”.“Io ho sostenuto dopo la sconfitta delle regionali, pesante perché non dirlo?, la necessità di ridare la parola agli iscritti del Pd per tracciare una linea politica chiara e ricostruire il partito a partire dai circoli oggi in gran parte decaduti o commissariati”.“Io penso che la partita sia aperta. Il Pd può eleggere deputati e senatori nei collegi uninominali individuando candidature forti e radicate sul territorio”.“E perché no? Voglio ricordare che abbiamo tanti bravi dirigenti e amministratori locali che possono fare la differenza e vincere”.“La coalizione sarà formata anche dai moderati della Lorenzin, dai Socialisti e dai Verdi. E credo che non sia ancora esclusa la presenza dei radicali”.“La maggioranza non c'è più. La coalizione che sostiene il governo Musumeci si è fermata a 31 voti in occasione dell'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio. Musumeci dovrebbe spiegare ai siciliani come intende andare avanti. Mi auguro voglia farlo già in occasione della seduta parlamentare del 9 gennaio che ha all'ordine del giorno dichiarazioni programmatiche del presidente”.“Dell'emergenza sapevamo già. Ci aspettavamo di sentire da Musumeci le proposte per risolverla”.“I ritardi nel settore risalgono ai vecchi governi di centrodestra anche con le note polemiche sui mega inceneritori. Credo che negli ultimi anni la situazione sia migliorata ,mi riferisco in particolare alla crescita della differenziata realizzata soprattutto grazie all'impegno di tanti bravi sindaci che Musumeci ha oggi ingenerosamente bacchettato”.“Capisco l'imbarazzo e il silenzio di Musumeci, constatato che ha già dovuto incassare il colpo delle dimissioni dell'assessore Figuccia e la perdita della sua maggioranza”.“Il Pd sta lavorando a un programma di inizio legislatura insieme ai nostri amministratori locali, alle parti sociali, al mondo del volontariato e al partito sul territorio per portare avanti la nostra iniziativa parlamentare di opposizione per lo sviluppo e il lavoro, consapevoli di rappresentare un partito che governa il Paese e molti comuni grandi e piccoli della Sicilia”.