. E non è un pezzo di poco conto. Quella che un tempoe si chiama a raccolta a Palermo per farsi sentire in vista delle Politiche. Prima che, spiegano i promotori dell'incontro, “un partito che è nelle mani di una classe dirigente che ha passato cinque anni a litigare” prepari un altro suicidio perfetto come quello delle Regionali.. Previsto l'arrivo a Palermo di sindaci, amministratori, ex parlamentari, segretari di federazione provinciale e di circoli . “C'è la preoccupazione che le prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato possano diventare l'ennesima sconfitta del PD siciliano in proporzioni tali da mortificare ed umiliare coloro che credono e vogliano continuare a credere nei valori del PD”, si legge in una nota inviata ai giornali, non rieletto a questa tornata.del PD, per il silenzio assordante sul prossimo appuntamento elettorale a Palermo come a Roma. Non si vuole fondare nessuna nuova corrente ma provare a capire e far capire che serve un impegno straordinario di tutti, il coinvolgimento di tutti i gruppi dirigenti del PD siciliano a ogni livello , per evitare che il PD in Sicilia sia marginale e insignificante elettoralmente e politicamente. Bisogna impedire che il disimpegno contagi e abbia il sopravvento”.“Bisogna impedire che cinicamente si rinunci a priori ad impegnarsi nei collegi uninominali per vincere e che si assegnino i posti sicuri sulla base di accordi di basso profilo. C'è tempo e modo per impedire che il disimpegno diventi rifugio di tanti militanti e dirigenti democratici . In coloro che si incontrano è chiaro che non c'è voglia di rivincita o pretese di qualsiasi tipo”.Oltre a Panepinto sono attesi altri big del partito da tutta l'Isola, soprattutto da fuori Palermo. Nei territori, infatti, è forte il malcontento verso la classe dirigente palermitana e da più parti si sottolinea che proprio nel capoluogo il Pd ha ottenuto il risultato più disastroso.sulle liste, sono attesi domani il deputatoprimo dei non eletti a Trapani, insieme a un po' di esponenti trapanesi,già crisafulliano e poi renziano non rieletto a Enna, grossi pezzi della segreteria provinciale di Caltanissetta e sindaci del Nisseno, consiglieri comunali e dirigenti di partito dell'Agrigentino. Da Ragusa è atteso un altro ex che ha mancato la rielezione a Sala d'Ercole, cioè(che fanno riferimento a Damiano e Andrea Orlando)Insomma, cerca di organizzarsi un buon pezzo della sinistra del partito - che è anche l'area di riferimento del segretario Fausto Raciti, che non ci sarà ma che gli organizzatori non hanno nel mirino (gli autoconvocati di domani fanno quasi tutti capo alla stessa corrente nazionale del segretario) - che intende rimarcare la distanza dall'esperienza Crocetta e dai suoi protagonisti. La sfida per le candidature del 4 marzo è aperta., queste iniziative lo dimostrano e probabilmente ce ne saranno altre simili nelle prossime ore. Ma pensare che questa situazione sia un fatto solo 'siciliano' sarebbe un errore: c’è bisogno di una ‘reazione politica’, a partire dal gruppo dirigente nazionale”.