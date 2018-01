Ad entrare in azione sarebbe stato un uomo con il volto coperto: dopo aver fatto irruzione nel negozio ha minacciato il titolare ed è andato oltre il bancone, riuscendosi ad impossessare di una grossa quantità di monili e gioielli.Dopo la fuga del malvivente la vittima ha lanciato l'allarme ai carabinieri. Sul posto è intervenuto in nucleo Radiomobile che ha avviato le indagini per rintracciare l'uomo in fuga. In via Marchese di Villabianca anche la Scientifica, a caccia di tracce o elementi in grado di contribuire alle indagini.della zona che potrebbero avere immortalato la fuga dell'uomo, l'eventuale mezzo utilizzato e la presenza dii un complice che potrebbe aver atteso il rapinatore all'esterno dell'attività commerciale.