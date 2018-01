Potrebbe essere stato strangolato a mani nude il bimbo di 5 anni che questa sera è stato trovato morto nella sua casa di via Bonanni a Cupramontana, in provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato ucciso dal padre, un 24enne macedone che è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici. La madre, incinta e in stato di choc, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.Sul posto i carabinieri di Fabriano che stanno cercando di ricostruire i fatti e sta arrivando anche il pm di Ancona Valentina Bavai per procedere all'interrogatorio del padre del bimbo. L'ipotesi circolata nelle prime ore dopo il fatto è che il piccolo sia stato ucciso, strangolato a mani nude. Atteso anche l'arrivo il medico legale che eseguirà l'ispezione cadaverica.Oltre che nella casa dove è stato trovato il cadavere, si stanno eseguendo rilievi anche sull'auto del 24enne macedone. La vettura è stata sequestrata dai militari per raccogliere eventuali elementi utili a ricostruire una vicenda ancora avvolta nel mistero. Gli inquirenti sospettano che il piccolo sia stato strangolato e ucciso proprio nell'auto. Poi il corpicino sarebbe stato portato in casa, da dove è partita la telefonata ai soccorsi.