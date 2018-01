PALERMO - Ieri il governatore Nello Musumeci lo aveva citato tra i ministri che avevano mostrato " grande apertura, comprensione e disponibilità" nei confronti del nodo rifiuti in Sicilia , oggi il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti gela Palazzo d'Orleans con una stoccata: "Chi è capace di fare ha risolto il problema, ma c'è chi ancora segue la pancia dei cittadini, non risolve il problema e lo scarica su altri. Per me è inammissibile", sono le parole pronunciate da Galletti in una intervista al 'Resto del Carlino' e rilanciate dall'Ansa.E prendendo spunto dalla situazione della situazione rifiuti nel Lazio, Galletti ha ricordato: "Le Regioni che non hanno chiuso il ciclo dei rifiuti non pensino che portarli fuori dal loro territorio sia una soluzione strutturale".