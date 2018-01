La piccola, rimasta comunque cosciente durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di via Messina Marine, è stata poco dopo trasferita al Di Cristina e ricoverata nel reparto di Rianimazione.Una volta trasferita all'ospedale dei Bambini, sono anche partite le indagini della squadra mobile, che sta ascoltando i familiari per accertare cosa sia accaduto nell'abitazione. La piccola sarebbe stata soccorsa dai suoi familiari che a bordo di un'auto l'hanno trasportata in ospedale. Non viene considerata in pericolo di vita.L'ultimo si era verificato la scorsa estate, pochi giorni prima di Ferragosto, quando una bambina di soli otto mesi era stata ricoverata in Rianimazione, sempre al Di Cristina: a trasportarla al pronto soccorso erano stati i genitori. Il padre aveva ammesso di utilizzare sostanze stupefacenti, la piccola ne aveva ingerito una piccola quantità mentre giocava in casa. Dopo essere stata dimessa, la bimba è stata data in affidamento ad un'altra famiglia.