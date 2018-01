Per esempio questa: proprio lei ha presentato il suo libro 'una forza di vita', una raccolta di articoli pubblicati sul quotidiano 'La Sicilia' e due scritti inediti, all'Unità spinale dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

La vita è imprevedibile, può cambiare in un istante, però non bisogna mai avvilirsi di fronte al negativo che ci può riservare". Cosa dobbiamo fare per assorbire gli strappi? La risposta: "Vivere pienamente, non abbattersi mai, essere fiduciosi anche nel dolore, essere soprattutto solidali nei confronti di chi ci sta accanto, perché attraverso l’amicizia, la rete che si può creare tra gli uomini, tutto può diventare meno difficoltoso".

Nella foto a corredo dell'articolo si scorge un uomo che le sfiora la fronte con un bacio, mentre le accarezza la mano. E' l'immagine d'archivio di un passato incontro. Quell'uomo è Papa Francesco, come si può notare. Quel bacio è sulle labbra di tutti. (rp)

Li abbiamo respirati in questi anni, seguendo la sua storia. La rotta di una vita cambiata dalla traiettoria di un proiettile. Ma non vogliamo più cronache nere intorno allo sguardo di Laura Salafia. Notizie chiare e bianche vogliamo, per renderle omaggio., non l'effimera fiammella di un bene che si esaurisce nel breve spazio di una lettura. C'è molto altro nell'abnegazione di colei che si è ricostruita e ha abbracciato la vita nuova, che non aveva scelto, rinunciando alla vecchia. Sono eventi che definiscono il perimetro di un'anima, quando il corpo sperimenta un trauma irrevocabile.' che ha seguito la vicenda con sensibilità: "Nel buio della notte ogni dolore fisico e dell’anima sembra non poter mai guarire. Ci si sente soli, abbandonati, disperati. Anche io in questi momenti chiedo al Signore che mi porti via. Ripenso ai miei progetti e mi sembra di sprofondare in un baratro. E piango. Le ore passano. Si comincia a sentire il rumore di qualche auto; aprono le saracinesche dei bar. La vita riprende i suoi ritmi. Tutto si acquieta. Ce l’ho fatta. Al buio della notte segue la luce di un nuovo giorno, che sembra darti un’altra possibilità di risalire da quell’abisso".