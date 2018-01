. L'auto su cui stavano trasportando la droga si è fermata e non è più ripartita: il fumo provocato dal motore in tilt ha attirato l'attenzione dei carabinieri e ciò che voleva inizialmente essere un soccorso, è sfociata in una perquisizione.si tratta di Marco Oliva, 21 anni; Abdallah Bah di 34 e di Ivan Daniele Losi, di 43 anni. All'altezza dello svincolo di Buonfornello, sull'autostrada Palermo-Catania, hanno visto arrivare i militari e la loro reazione ha subito provocato dei sospetti. Erano nervosi ed impauriti, è così partito il controllo.La droga era nascosta all'interno di uno zaino, è stata sequestrata. I tre arrestati sono stati giudicati per direttissima: Bah e Losi sono stati rinchiusi in carcere, Oliva è invece stato rilasciato.