Una donna, Almerina Mascarello, è la prima italiana alla quale è stata impiantata la mano bionica che percepisce il contatto con gli oggetti, realizzata dal gruppo di Silvestro Micera, della Scuola Superiore Sant'Anna e del Politecnico di Losanna. L'intervento è stato eseguito nel giugno 2016 nel Policlinico Gemelli di Roma dal gruppo del neurochirurgo Paolo Maria Rossini. I risultati della sperimentazione sono in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale. Di Almerina e della sua mano nuova si è occupata anche la Bbc.Almerina ha indossato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose normali in situazioni normali", dice Rossini.È quasi come se fosse tornata di nuovo".