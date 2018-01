Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto stamattina poco prima delle 6:30 sul marciapiede di fronte al B&B Imperial al Tono di Milazzo. La donna, della quale ancora non si conoscono le generalità, presentava ferite al volto e sangue. A segnalare il corpo alcuni passanti che hanno lanciato subito l'allarme. Per i rilievi del caso sono giunti sul posto i carabinieri e gli uomini della scientifica. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non è ancora chiaro se si tratti di omicidio o di una morte causata da altri fattori. Seguiranno aggiornamenti