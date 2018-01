Così su Facebook il deputato palermitano, che poche settimane fa ha visto scadere la sospensione inflittagli dal movimento per le conseguenze del caso firme false, commenta le nuove regole e il nuovo statuto della formazione politica fondata da Beppe Grillo. Dopo questa premessa Nuti, che non ha presentato la sua candidatura per le Parlamentarie, passa in rassegna e boccia diversi passaggi delle norme varate recentemente dal blog di Grillo: dai soldi che i parlamentari e i deputati regionali eletti dovranno versare per il "mantenimento" delle piattaforme tecnologiche all'obbligo di votare la fiducia ai governi presieduti da un presidente del Consiglio "espressione" del movimento. Una regola, quest'ultima, che secondo il deputato "viola" la Costituzione . Da Nuti critiche anche per alcuni passaggi registratisi nel recente passato del movimento, come la modifica dello statuto avvenuta nel 2016 "nonostante" non fosse stato raggiunto il quorum del 75% degli iscritti previsto dalla legge. "Il Movimento cinque stelle che abbiamo contribuito a realizzare negli anni non violava la legge, non faceva atti illegittimi, dal 2016 in poi invece tutto ciò che finora i giudici hanno bocciato è stato inserito nello statuto del Partito delle Stelle ovvero nelle sue fondamenta", è il commento del deputato palermitano.