Il forte vento che sferza anche il capoluogo siciliano ha infatti provocato danni dal centro alla periferia, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica.. Stesso genere di interventi in via Papa Sergio, a Pallavicino e in via Duca della Verdura. Momenti di paura nelle prime ore della mattina nei pressi di via Malaspina, dove un grosso cornicione si è staccato da uno stabile: è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada per permettere la messa in sicurezza effettuata dai vigili del fuoco.. Rami caduti in strada a Mondello, mentre è stata chiusa Villa Trabia per il rischio crollo degli alberi. E ieri sera, a Monreale, è crollata la facciata di una palazzina abbandonata in via Umberto I. Tanta paura, ma per fortuna non si registrano feriti.