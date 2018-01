L'Ente parco archeologico di Agrigento e il Comune devono essere risarciti con 72 mila euro. A tanto, hanno stabilito i giudici della Corte dei Conti, ammontano i mancati introiti per i parcheggi.e respinto i ricorsi di Sonia Vella, legale rappresentante della cooperativa Laganà, e di Maurizio Attanasio, funzionario dell'Ente (la sua parte di danno ammonta a 14 mila euro). Sono state le indagini dei finanzieri, che hanno dato vita a vicenda penale ancora in corso, a fare scattare anche gli accertamenti contabili.1 per la gestione del parcheggio attraverso un sistema automatizzato e informatizzato. Solo che queste due caratteristiche non sono state rispettate. Si è proceduto con i vecchi ticket. Il contratto prevedeva il versamento all'Ente Parco del 38% degli incassi e un canone fisso annuo di 10 mila euro. Secondo gli inquirenti, approfittando della mancata tracciabilità l'azienda avrebbe fatto la "cresta" sugli incassi, falsificando i registri.sulla base della media giornaliera di presenze indicate nei registri della cooperativa.