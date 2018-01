PALERMO - Firmeranno a breve un documento che poi renderanno pubblico, intanto un nutrito gruppo di parlamentari, ex deputati, amministratori locali e dirigenti del Pd - riunito nella sede siciliana dei dem a Palermo - lancia l'avvertimento al partito: "Non siamo Forza Italia dove c'è un padrone che decide, le scelte dei candidati alle politiche devono essere condivise dai territori". "Rifiutiamo le logiche spartitorie tra le correnti - dice Lillo Speziale, ex deputato regionale - Il partito apra subito una discussione, non c'è tempo da perdere. Non ci stiamo a fare una campagna elettorale sapendo già di perdere e non accettiamo candidature imposte dall'alto. Vogliamo chiarezza e possiamo farcela se si dà impulso ai territori e si rianima la base".

Speziale parla di "massiccia partecipazione alla riunione nel quartier generale di via Bentivegna" e sgombera il campo da eventuali polemiche: "Non siamo un gruppo che sta a sinistra del Pd, siamo il Pd - dice - Questa battaglia che abbiamo intrapreso vede insieme esponenti delle aree Orlando, Martina, Emiliano e tanti renziani". (ANSA).