"Studi internazionali - spiega l'Osservatorio - dimostrano che bere due bicchieri d'acqua a temperatura ambiente tre volte al giorno fa aumentare del 30% il metabolismo. Questo perché l'acqua viene portata da 20°C a 37°C, e l'innalzamento di temperatura è in grado di 'bruciare' i grassi negli uomini e i carboidrati nelle donne".

Durante le vacanze natalizie, coi cibi delle feste in media si arriva ad assumere anche 500 calorie in più al giorno. Un 'sovraccarico' che può arrivare a far accumulare anche 5 chili di troppo. Un aiuto potrebbe arrivare dalla termogenesi, un meccanismo che sfrutta la temperatura dell'acqua per far produrre più calore al corpo (e quindi, bruciare calorie): a spiegarlo è Nicola Sorrentino, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino e docente di Igiene Nutrizionale all'Università di Pavia.