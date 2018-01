- Tragico scontro auto-pedone, stamattina a Siracusa intorno alle 10,30. A perdere la vita un uomo di 74 anni che attraversava la strada quando è stato investito da una utilitaria. Teatro dello scontro via Augusta, zona viale Scala Greca, all’ingresso Nord della città. Sul posto i carabinieri, gli uomini del comando di polizia municipale, due mezzi del 118 il cui personale nulla ha potuto per salvare la vita all'uomo. In questo momento la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, per permettere ai vigili urbani di effettuare i rilievi necessari. Sul posto anche il magistrato di turno.Il nome della vittima è Aldo Morreale, che a quell’ora transitava piedi per via Augusta. Non stava attraversando la strada, ma la transitava semplicemente al bordo della carreggiata: la conferma arriva a quanto accertato finora della sezione Infortunistica dei vigili urbani di Siracusa. Non sarebbe un dettaglio da poco, in quanto riaprirebbe una annosa questione locale riguardo all’assenza di marciapiedi in quella via. L’investitore, a bordo di una Daewoo Matiz, è un uomo di 65 anni.