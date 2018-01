Prima ha accoltellato il convivente al torace, poi lo ha portato al pronto soccorso di Moncalieri e si è data alla fuga. Quando i carabinieri l'hanno rintracciata in centro a Torino, in via Cernaia, si è inferta un fendente alla gola. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita mentre sarebbero più gravi le condizioni della donna. I due convivevano a Nichelino, in provincia di Torino, e il gesto sarebbe stato compiuto al termine di una lite, almeno stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori. Sull'incidente indaga il pm Fabio Scevola.