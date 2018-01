Un disavanzo di 5,9 milioni di euro, con un indebitamento di otto miliardi e 35 milioni. I dati arrivano nel corso della seconda "operazione verità", dopo quella sui rifiuti, messa in atto dal nuovo governo Musumeci: una conferenza stampa in cui il governatore e l'assessore al Bilancio Gaetano Armao espongono il contenuto della relazione tecnica redatta dal gruppo di esperti insediatosi all'indomani delle elezioni. Accanto ai due il neo segretario generale della Regione, Maria Mattarella, figlia di Piersanti, il presidente della Regione ucciso il 6 gennaio del 1980. Armao cita non a caso Mattarella: "Occorre una Sicilia con le carte in regola - dice -, le carte e i conti".

Lo ha annunciato il presidente della Regione Nello Musumeci. Alla conferenza stampa sulla situazione finanziaria della Regione partecipa anche il ragioniere generale Giovanni Bologna.

"Scelta ponderata determinata dalla stima di cui gode e dalle d

oti professionali. In questo ruolo serve equilibrio, sobrietà, competenza, lealtà e trasparenza: doti di cui lei dispone, per cui sono convinto che faremo un buon lavoro".

Si tratta di una situazione finanziaria che peserà assai sull'attività del governo almeno per i prossimi tre anni", ammette Musumeci sottolineando che il lavoro sarà indirizzato "al taglio degli sprechi e al risanamento". Il convitato di pietra è il precedente governo regionale: il duonon viene mai citato, ma il riferimento appare chiaro quando in Sala Alessi vengono tirati in ballo i documenti finanziari che il nuovo governo ha trovato sul tavolo all'indomani dell'insediamento: "Un Def e una bozza di finanziaria incompleti e lacunosi, che prevedono un incremento di spese per il personale", dice Armao.l'intenzione è quella di riaprire i negoziati con Palazzo Chigi nei casi in cui sarà possibile (ciò che è perduto è perduto") con l'obiettivo di ottenere "la piena attuazione delle norme dello statuto autonomistico in materia fiscale e finanziaria". Nelle trattative il governo vuol portare anche la riparametrazione del contributo che la Sicilia versa per il risanamento della finanza pubblica e aprire un confronto sul cofinanziamento alla spesa sanitaria. Palazzo d'Orleans, inoltre, non intende versare allo Stato 285 milioni di euro frutto dello 'split payment', il meccanismo per la scissione dei pagamenti della pubblica amministrazione sulla liquidazione dell'Iva. "Non si capisce perché per prestazioni realizzate in Sicilia si debba restituire l'Iva allo Stato", dice Armao che il 15 gennaio affronterà l'argomento con sottosegretario"Quelli stimati finora hanno un valore di 120 milioni di euro", ricorda Armao ma Musumeci si affretta a precisare: "Non sappiamo se questa sia la cifra esatta, potrebbero salire". Il debito di otto miliardi, inoltre, si porta dietro anche un ulteriore esborso di 360 milioni all'anno di interessi. Numeri che preoccupano il nuovo governo, anche a fronte della previsione fatta dalla commissione secondo cui le casse regionali subiranno "una riduzione della voce entrate pari a 255 milioni di euro". Il quadro viene 'completato' dai "100 milioni di mancati versamenti - sottolinea l'assessore al Bilancio - da parte di Riscossione Sicilia", la società di recupero delle imposte nei cui confronti il ragioniere generale ha presentato un esposto.Si tratta di una situazione finanziaria che peserà assai sull'attività del governo almeno per i prossimi tre anni".Rispondendo a una domanda dei giornalisti,"Si tratta ovviamente di una somma spalmata negli anni - ha precisato il governatore -, con risorse provenienti da Fondi di coesione, fondi comunitari e fondi del Patto per il sud"., mentre i debiti fuori bilancio stimati hanno un valore di "120 milioni di euro". Ma a questo punto interviene anche Musumeci con una precisazione: "Non sappiamo quale sia la cifra esatta dei debiti fuori bilancio".Secondo quanto fa rilevare la commissione tecnica, al 30 novembre 2017, ci cui 60 - sottolinea Armao - di Irpef".che snocciola i numeri della relazione sui conti varata dalla commissione tecnica insediatasi a dicembre: oltre all'assenza di un elenco che delinei il patrimonio immobiliare, "previsto dalla legge", l'assessore al Bilancio ha ricordato che il nuovo governo si è trovato davanti a u, ma al tempo stesso lavoreremo perché siano aumentati gli interventi per crescita e sviluppo".afferma il presidente della Regione.a segretario generale.