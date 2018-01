Nulla di scontato su questo terreno ma nell'Isola il movimento sembra intenzionato a puntare su un paio di nomi provenienti dal recente passato delle elezioni regionali:

- Ci sono i big di ritorno, gli uscenti, i "nipoti di" e qualche candidato alle Regionali che non ce l'ha fatta e che adesso ci riprova. Grandi manovre nei partiti sulle candidature alle Politiche del 4 marzo. Molti nomi in cerca di riconferma, tante aspiranti new entry. I giochi sono ancora da farsi ma già circolano le prime indiscrezioni sui possibili candidati.. I destini dei due attori sono accomunati all'interno di Sala delle Lapidi, con il Pd perno centrale del cosiddetto 'modello Palermo', ma il filo diretto che collega Palazzo delle Aquile con il Nazareno potrebbe portare a una candidatura blindata per un fedelissimo del sindaco. Il 'professore', però, ragiona anche sui rischi di una operazione che potrebbe creare non pochi malumori nella sua maggioranza, appena cementata dalla riunione di Villa Niscemi.In orbita Pd anche, formata da Verdi, socialisti e Area civica, che affiancherà i dem nel plurinominale. In Sicilia occidentale un posto da capolista alla Camera andrà al socialista, ex questore all'Ars, mentre a Catania il primo nominativo sarà quello del direttore generale della Fondazione Giglio dell'ospedale di Cefalù,. Al Senato in Sicilia occidentale scende in campo il medico, responsabile della Chirurgia generale d'urgenza del Policlinico di Palermo, mentre la scelta per Palazzo Madama nella parte orientale dell'Isola è ricaduta sull'ex deputata. Quanto alla lista moderata alleata del Pd 'Civica Popolare', guidata da, in Sicilia lavorano al progetto. Gli alfaniani a queste latitudini si stanno spostando in massa verso il centrodestra, completando un transito avviato già nei mesi scorsi. Oltre ai due sopracitati si lavora sugli altri nomi. Un apporto sarà dato da Italia dei valori, che è uno dei fondatori della nuova lista. Il Centro democratico diha chiuso un'intesa per una lista liberaldemocratica con il movimento +Europa di. Non è ancora chiaro però se questa lista si apparenterà con il Pd oppure opterà per la corsa solitaria. In Sicilia il referente di Tabacci è, che potrebbe essere un papabile candidato.Candidature "ancora in alto mare", come confermano fonti qualificate, per Liberi e uguali, la creatura politica diche ha puntato tutto sulla leadership di. Il presidente del Senato, poco prima di Natale, ha inaugurato il primo circolo Leu in Sicilia proprio a Palermo: l'intenzione è quella di una candidatura plurima a Roma e nel capoluogo dell'Isola dove scalpitano anche gli ex Pd. In rampa di lancio il medico di Lampedusa, così come gli uscenti, esclusa invece la candidatura dell'ex deputato dei VerdiLa collocazione potrebbe essere quella della "quarta gamba", il Noi con l'Italia diche ha chiuso ieri un accordo programmatico anche. Tra i possibili candidati musumeciani in pole position il coordinatore. Potrebbero correre anche candidati alle Regionali non eletti ma protagonisti di buone performance, come il ragusano. E si parla pure dell'avvocato figlio d'arte. La lista centrista avrà poi candidati provenienti dal Cantiere Popolare di Saverio Romano, che correrà, e dagli autonomisti di Lombardo, oltre che dalla stessa Udc, che potrebbe schierarenella Sicilia occidentale, mentre tornerebbe in corsa col centrodestraa Catania. Potrebbe essere candidato anche Giuseppe Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele, ma più quotato ancora è il nome di