, l’ultimo film di Carlo Verdone ha visto il sud protagonista, con Napoli che ha fatto da apripista. Ieri è toccato a Palermo, unica tappa siciliana dove il regista- attore romano, insieme al produttore Luigi De Laurentiis e all’attrice (ex gieffina che vanta già un David di Donatello nel curriculum) Ilenia Pastorelli, dopo la conferenza stampa ha presentato l’anteprima del suo film al Politeama multisala.“E’ una commedia basata sulla tematica dei rapporti di coppia nell’era di internet e dei social, una riflessione di come sono cambiate le relazioni oggi” afferma Verdone in conferenza stampa. “Le relazioni oggi cambiano, e cambiano velocemente sembra che tutto sia all’insegna dell’aggiornamento, come aggiorniamo continuamente i nostri cellulari; così purtroppo spesso aggiorniamo i sentimenti, che non dovrebbero essere aggiornati, ma annaffiati; però noi li aggiorniamo, scartando, programmando, buttandoci in un’altra avventura. Ed è un errore gravissimo perché non si fa il minimo sforzo per cercare di superare le difficoltà e le incomprensioni.” E conclude:Alla prima difficoltà si sceglie un’altra soluzione che dia un’altra botta di vita, di adrenalina, però con questo sistema ho l’impressione che non si possano formare facilmente delle famiglie e infatti non si formano; sia per problemi economici ma anche perché si cambia con grande facilità e questo è sintomo di grande immaturità soprattutto da parte dell’uomo. Sono pochi quelli che hanno le idee chiare e pronti a buttarsi in una situazione con una certa serietà questo è il mio pensiero.”. Protagonista è Guglielmo Pantalei (Carlo Verdone) proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali, che il giorno del suo venticinquesimo anniversario di nozze viene lasciato dalla moglie Lidia (Lucrezia Lante della Rovere), per una donna, che altro non è che la commessa del negozio di Guglielmo. Dopo un’estenuante ricerca di una sostituta si presenta, come aspirante candidata Luna, (Ilenia Pastorelli) un’improponibile ragazza di periferia dagli abiti succinti e un po’ sguaiata, che parla solo in romano e che sembra essere l’ultima persona al mondo che può lavorare in quel negozio di oggetti e arredi sacri, un po’ come una cubista in un convento. Da quel momento la vita di Guglielmo non sarà più la stessa e tra i due scatterà un bellissimo sodalizio e s’instaurerà un rapporto paterno. Luna lo iscrive a “Lovit”, l’app per incontri hot, convincendolo che è il modo migliore per reagire e andare avanti. All’impacciato e timido Guglielmo gliene succederanno, però, di tutti i colori: scopre il mondo degli appuntamenti al buio e incontra donne disposte a tutto pur di trovare l’anima gemella. Da qui inizia la sua benedetta follia… fin quando, tra incontri buffi, imbarazzanti, sorprendenti, non s’imbatte in Ornella (Maria Pia Calzone).Tra equivoci, gag, incontri tragicomici e surreali, colpi di scena e battute verdoniane si prevede l’ennesimo successo al botteghino per il noto attore e regista romano.