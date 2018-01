in pieno naufragio

al capitano Francesco Schettino, con cui gli ordinava di tornare a bordo dopo che aveva abbandonato la nave da crociera con una scialuppa di salvataggio, divenne virale. Al comando della Capitaneria di Porto non si riusciva a credere che il capitano avesse abbandonato la nave e De Falco, autoritario e infuriato, aveva un solo pensiero: salvare le persone che ancora erano intrappolate sulla nave.

Quando la Costa Concordia affondò nel 2012 davanti all'Isola del Giglio, il comandante Gregorio De Falco, della Capitaneria di porto di Livorno, diventò un eroe. La sua telefonataEcco cosa disse al capitano Schettino in quella lunga, e drammatica, telefonata: "Sono il comandante De Falco da Livorno. Capitano Schettino ci sono persone intrappolate a bordo. Lei ora con la sua scialuppa torna a bordo della nave e mi dice quante persone ci sono, se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. Lei si è salvato dal mare ma io le faccio passare i guai. Lei adesso prende e va a bordo. Lei si rifiuta? Lei vada a bordo, non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'"abbandono nave" e adesso comando io. Lei torni a bordo! Ci sono già dei cadaveri. Vuole forse tornare a casa perché è buio, Schettino? Con 100 persone ancora a bordo lei abbandona la nave, cazzo? Si metta lì sotto con questa scialuppa e non si allontani".Il suo è uno dei tanti volti noti che i grillini hanno schierato in vista delle Politiche del 4 marzo. "Ci sarà tempo per i commenti", ha risposto a chi gli ha chiesto come mai ha scelto di correre per un posto in Parlamento.Ecco l'audio integrale della telefonata tra De Falco e Schettino