Chiusura con il cabaret. In programma uno degli ultimi appuntamenti di rilievo al Villaggio di Natale, allestito della Confcommercio Messina a piazza Cairoli, dove questa sera andrà in scena, alle ore 21, il "Magicomio" del cabarettista palermitano, Francesco Scimemi. Battute argute ed esilaranti, create in situazioni paradossali al limite dell'irreale, una magica follia che va in scena addirittura dal 1990, vantando addirittura 450 repliche. Tutto nasce agli inizi della carriera di Scimemi, costretto ad inseguire un coniglio un po' troppo vivace, in occasione di uno spettacolo al Teatro Madison di Palermo. Qui si scopre tutta la grandezza artistica siciliano, capace di riadattare più e più volte uno spettacolo divenuto il proprio cavallo di battaglia, che ha avuto anche la benedizione di Pippo Baudo. Con quest'ultimo è stato protagonista nella trasmissione "Gran Premio", ammirato dal pubblico per 15 settimane, dove riscosse un grande successo di audience e critica. Dopo l' esperienza con Baudo è stato protagonista in 76 trasmissioni televisive su reti RAI, Mediaset, Sky oltre che all'estero. Tra queste, a parte la fortunata parentesi nel cast di Zelig, fu protagonista solo nel 2003 in 36 puntate di Domenica In, dove fu anche presentato da Raffaella Carrà come uno dei più grandi intenditori e conoscitori di Cinema. Scimemi fa ridere per tutta la durata dello spettacolo ma non è un comico... è un "animale da palcoscenico" fuori dagli schemi, un inventore che grazie ai suoi strabilianti giochi di prestigio diverte e trascina il pubblico in un mondo surreale di fantasia e comicità. Questo è Francesco Scimemi, un mago con le "carte" in regola che ha realizzato i suoi spettacoli in tutti e cinque continenti ed in quattro lingue diverse. La classica ciliegina che dà quel tocco finale di magia, comicità e sarcasmo ad una torta già dolce, dolcissima, come la città di Messina non aveva mai assaporato. Questo è stato il Villaggio di Natale della Confcommercio Messina, che per oltre venti giorni ha fatto riscoprire ai messinesi quanto possa essere bello rivivere piazza Cairoli. La chiusura si terrò domenica 7 gennaio. Il bilancio della manifestazione non può che essere positivo, oltre 50mila persone hanno visitato il Villaggio che ha offerto una serie di attrattive per grandi e soprattutto per i piccoli. La ruota Panoramica, la Casadi Babbo Natale e la pista da Ghiaccio sono state le attrazioni principali, ma come non si può non citare il Laboratorio del Gusto, capace di attrarre vere e proprie icone del gusto made in Sicily, come gli gli chef Peppe Pappalardo ed Anthony Andaloro, che ha proposto diverse cene sensoriali, esperienze da vivere rigorosamente bendati. Senza dimenticare il concerto della voce de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina (20 dicembre), dei Tinturia (27 dicembre) e la travolgente comicità tutta siciliana di Giuseppe Castiglia (21 dicembre). Dopo anni di torpore e malcontento, Messina si è risvegliata grazie alla Confcommercio e a degli stancabili uomini faber, quegli artigiani del gusto che sera dopo sera hanno trovato spazio anche all'interno del Laboratorio, oltre ad essere presenti con i loro stand sulla piazza.