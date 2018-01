Gli investigatori considerano quell'area un vero e proprio "crocevia" per lo smistamento della sostanza stupefacente, dove a metà dicembre è stato pure sequestrato del crack per un valore di circa cinquecento euro.. Ventidue le dosi trovate addosso ad un ventunenne, sorpreso a spacciare nonostante un precedente arresto, avvenuto soltanto venti giorni prima. Il giovane, residente in via Montalbo, è stato colto in flagrante dall'Investigativa del commissariato Libertà, davanti al civico 56 di via Brigata Aosta, il cosiddetto "palazzo di ferro" in cui poche sere fa è anche avvenuta una sparatoria con due persone rimaste ferite.Anche lui, in base a quanto accertato dalle indagini, avrebbe voluto approfittare della fiorente attività di spaccio che ha preso il sopravvento nella zona, diventando un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di marijuana, hashish e, in questo caso di crack.impossibile non notare il viavai alla fine della strada, dove ragazzi con età compresa tra i quindici e i venticinque anni vanno alla ricerca di droga a buon mercato a qualsiasi ora del giorno e della notte. "Da anni ormai ci preoccupa la condizione del palazzo occupato - dice chi abita nelle vicinanze -. Purtroppo nello stabile ci sono seri problemi che mettono a rischio l'incolumità degli abusivi stessi, ma dobbiamo anche considerare la presenza di gente poco raccomandabile che si dedica ad attività illecite. La zona è totalmente sprofondata nel degrado - aggiunge un altro residente - la scorsa estate, ad esempio, è divampato un grosso incendio nei garage di questo palazzo, dove vengono accatastati cumuli di rifiuti e sono presenti anche bombole di gas".I movimenti sospetti e l'andirivieni di giovani hanno condotto più volte la polizia sulla strada giusta, che attraverso appostamenti e l'utilizzo di strumentazioni ottiche ha arrestato anche un 44enne a settembre. L'uomo era appena sbarcato da una nave al porto di Palermo, a bordo di un'Audi. Nell'auto nascondeva oltre quaranta chili di hashish suddivisi in panetti e pronti per essere suddivisi in dosi."Nella zona avviene concretamente lo smistamento della sostanza stupefacente - spiega l'ispettore Antonio Gulisano dell'Investigativa del commissariato Libertà. La via Brigata Aosta rappresenta ormai un vero e proprio punto di passaggio della droga tra le vie Montalbo e via dei Cantieri e a muovere questo mercato sono ragazzi sempre più giovani. E' inoltre preoccupante anche l'età di chi si reca in quell'area alla ricerca di droga a basso costo, che si abbassa sempre di più".il loro atteggiamento sospetto a bordo di un'utilitaria ha reso necessaria una perquisizione. A bordo del mezzo la polizia ha trovato seicento grammi di hashish, mentre nelle loro abitazioni è stato trovato il kit per il confezionamento della droga, un coltello a serramanico, marijuana e denaro in contanti. Pure dopo gli spari, nel palazzo di via Brigata Aosta sono partite le perquisizioni all'interno degli appartamenti. Qualcuno ha cercato di disfarsi dell'hashish che aveva in casa: circa trenta panetti nascosti dentro uno zaino, poi lanciati da una finestra e recuperati dalla polizia.