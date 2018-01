Nella burocrazia regionale i responsabili del fallimento a firma Crocetta sono ancora seduti ai loro posti, in settori delicati. Musumeci, presidente innovatore, conti su di noi per un vero e rapido cambiamento". Questo il titolo del comunicato. Che invoca un cambiamento in tempi stretti ai piani alti della burocrazia della Regione. "

Leggiamo ogni giorno dai giornali del disastro causato dal governo Crocetta e subiamo quotidianamente come siciliani i danni della passata gestione con disservizi, costi e disagi eppure ancora oggi molti dirigenti di quella esperienza, a distanza di due mesi, sono ancora al comando di settori delicati della Regione - scrive Romano -. So che Musumeci è uomo che non tollera zone grigie e che si muove dentro il solco del radicale cambiamento. Sappia che per parte nostra lo sosterremo con convinzione poiché i temi emergenziali, dai rifiuti alla sanità, dalla difesa del territorio alla lotta alla povertà hanno bisogno di un repentino quanto efficace cambio di passo e non è pensabile che coloro i quali hanno contribuito allo sfacelo che è sotto i nostri occhi restino un minuto di più sulle loro poltrone".

Il valzer dei superburocrati, al di là di qualche piccolo movimento, non è ancora partito. E i centristi della coalizione si fanno sentire con Saverio Romano, vicepresidente di Noi con l'Italia che in una nota non usa giri di parole: