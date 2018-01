Alcuni possibili testimoni sono stati convocati in caserma. Le indagini sono in corso.

L'intervento dei sanitari non è riuscito a salvare un uomo di 60 anni, Vito D'Alcamo, morto nel tardo pomeriggio a Ficarazzi, all'angolo tra le vie Pirandello e Quasimodo. L'uomo, che abitava non distante dal luogo della tragedia, in base ad una prima ricostruzione sarebbe stato coinvolto in una lite molto violenta.D'Alcamo sarebbe sceso dalla sua macchina per placare gli animi, ma le cause che hanno portato al decesso non sono ancora chiare.D'Alcamo potrebbe essere stato colpito, ma potrebbe anche essere stato colto da un malore, battendo la testa dopo esser caduto.