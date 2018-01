A perdere la vita un uomo di 45 anni, Domenico Scarnà che si trovava a bordo di una Yamaha.Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.a cui non è rimasto che accertare il decesso dell'uomo. Secondo quanto accertato si stava immettendo in autostrada dalla statale. Sul posto anche gli uomini dell'Anas, si sono registrati rallentamenti al traffico in attesa della rimozione del mezzo dalla carreggiata. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.