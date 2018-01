Sempre più frequenti gli incidenti con fuga a Palermo: un fenomeno che accende i riflettori sull'allarme sicurezza sulle strade, con decine di incidenti che hanno già tristemente segnato il 2017. Soltanto due giorni fa è deceduto in ospedale un ragazzo di 21 anni, Gaetano Orlando. Anche lui era stato investito da un'auto pirata mentre attraversava la strada vicino alla sua abitazione, a Santa Flavia. Due giorni fa altri due pedoni sono stati travolti in viale Campania e via Alcide De Gasperi. In quest'ultimo caso è rimasto ferito un 57enne che è ricoverato in gravi condizioni.

. Ad avere la peggio, poco prima delle 8, una ragazza palermitana: l'impatto l'ha scaraventata per terra, ma chi era alla guida del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, ha premuto sull'acceleratore e si è dato alla fuga.Le loro testimonianze potrebbero rivelarsi fondamentali per rintracciare il pirata della strada, che sarebbe stato alla guida di una Mercedes nera. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Civico.