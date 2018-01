la giovane, maggiorenne ma che ha voluto rimanere anonima, aggiunge: "Chiamava le ragazze alla cattedra e le faceva sedere vicine a lui. Se non gli stavi simpatica dava brutti voti: con me è successo, dopo il mio rifiuto raccontava anche agli altri prof che non ero più brava come prima".

L'insegnante si è fatto lasciare il numero dell'alunna con la scusa di consegnarle un libro e poi ha cominciato a tartassarla di messaggi e di avance. "Era capace di inviare duecento sms in un giorno", spiega, "quando ho iniziato a non rispondere più ha scritto ad una mia amica che lo avevo illuso". Poi la situazione è peggiorata: "Mi dava brutti voti. A quel punto l'ho detto al mio migliore amico e il caso è scoppiato: abbiamo mostrato i messaggi al preside e il 12 ottobre ho presentato denuncia". Non si tratta di un caso isolato, l'uomo aveva questo comportamento anche con altre ragazze: "Lui stesso mi raccontava delle altre sue ragazze, alunne anche di altre scuole. Le sceglieva fragili, timide, forse per evitare che parlassero. Faceva tanti regali: libri, un disegno, una collana".

Più di 200 messaggi al giorno per parlare di sesso, orgasmi e viagra. Stalking? Anche, ma soprattutto molestie sessuali di un professore di liceo nei confronti di una sua allieva. Solo una tra le tante a cui il docente inviava messaggi di questo tipo. Lo ha raccontato oggi, al Corriere della Sera,Maurizio Garraceva, professore del Liceo Tasso di Roma, ora indagato, è stato sospeso dalla scuola.Il professore è stato sospeso dall'insegnamento, provvedimento che entro 10 giorni dovrà essere confermato da Gildo De Angelis, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, che al Corriere della Sera assicura: "Lo confermerò, non ci sono dubbi su quanto successo". E aggiunge: "Se non si dimetterà per andare in pensione dal 1° settembre, come sembra intenzionato a fare, dovrò licenziarlo".