Il freddo al Nord ha già fatto le sue vittime, due senzatetto trovati senza vita a Rovereto e a Verona. Ma una nuova ondata di maltempo arrivera' con il weekend della Befana sempre al Nord, mentre le temperature sono destinate ad aumentare al Centro-sud dove nei prossimi giorni si godrà di un clima addirittura primaverile. E' la previsione dei meteorologi per il prossimo fine-settimana, che chiuderà le festività natalizie. "Una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna riporterà la pioggia al Nord e le nevicate sulle Alpi, ma a quote medio-alte - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Prime deboli piogge per la Befana al Nordovest, alta Toscana, in intensificazione domenica soprattutto sul Piemonte. Poco o nulla al Nordest con al più qualche fenomeno su Prealpi, Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Tra lunedì e martedì fase clou del maltempo con piogge anche intense ed abbondanti al Nordovest. Le precipitazioni più intense potranno interessare in particolare Piemonte, Friuli Venezia Giulia; temporali anche forti tra Liguria e Toscana". Ulteriori nevicate sono dunque attese sulle Alpi: la neve cadrà mediamente oltre 1000-1500m sulle Alpi occidentali, con ulteriori accumuli anche di oltre 1 metro dai 2000 metri tra Piemonte e Valle d'Aosta. Sarà quindi interessata anche Cervinia, che attualmente sta fronteggiando l'emergenza neve. Al Centro-Sud, invece, si cambia registro, con temperature primaverili ed un forte scirocco: "Al Centro-Sud il tempo sarà asciutto nel weekend e la nota saliente - afferma Ferrara - riguarderà le temperature, che saranno in decisa impennata con punte di 17-18 gradi al Centro, fino a 19-20 gradi al Sud se non superiori sulle Isole. Più freddo al Nord per effetto delle piogge ma con temperature comunque sopra la media. Questo a causa di forti venti di Scirocco che soffieranno con raffiche anche di oltre 50-60km/h, con mari agitati e possibili difficoltà nei collegamenti con le isole Minori". E farà caldo per il periodo non solo in Italia, ma anche su gran parte dell'Europa centrale, dove forti venti meridionali porteranno le temperature su valori primaverili. Il vero freddo, affermano gli esperti, rimarrà dunque per ora lontano. Una situazione opposta a quella degli Stati Uniti orientali, che stanno fronteggiando una prolungata fase di gelo. Anche Epson meteo sottolinea come le temperature siano destinate ad aumentare soprattutto al Centro-Sud per effetto dei venti meridionali ed il clima sarà primaverile in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia.(ANSA)