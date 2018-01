Il post è apparso nel pomeriggio. Poi è sparito dalla pagina facebook di Francesco Vozza, militante della Lega, fan di Matteo Salvini e da poco "consulente politico" del deputato Tony Rizzotto, il primo leghista dell'Ars. Un post al vetriolo, quello del giovane politico, nei confronti del governo Musumeci. Eccolo:Musumeci continua a dire che la Sicilia è a rischio fallimento, ma il suo governo se ne frega e pensa a come accumulare ancora più soldi, poltrone e potere. Ecco cosa succede quando non c'è la #Lega nel #centrodestra. Il #4marzo NON SBAGLIARE: vota Lega - #SalviniPremier!Adesso, come detto, il post è sparito.