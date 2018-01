Con l’arrivo del 2018 Palermo è diventata ufficialmente la Capitale italiana della cultura, ma né sul sito del Comune, né su quello ufficiale “Palermo 2018” si hanno notizie aggiornate sulle iniziative in programma. Gli ultimi aggiornamenti a luglio.L’ultima capitale della cultura, Pistoia, ha visto incrementare di più del doppio i visitatori dei propri musei e le vendite di biglietti. Ma chi in questi giorni fosse interessato a raccogliere informazioni sulle iniziative palermitane e a organizzarsi per guardarle sarebbe lasciato a bocca asciutta. Palermo Capitale della cultura non ha ancora un portale ufficiale, e le uniche informazioni disponibili sono quelle reperibili sul sito del Comune di Palermo. Su cui però, oltre a dei testi che identificano gli “assi strategici” con cui programmare le attività, l’unico documento disponibile è il dossier con cui la città ha presentato la propria candidatura. A oggi, non sono disponibili programmi concreti né un elenco di luoghi in cui avverranno le manifestazioni.La pagina web presenta una rassegna stampa non aggiornata e qualche foto di Palermo, ma per il momento è l’unica raggiungibile da un motore di ricerca che sia dedicata esclusivamente a Capitale della cultura. Dal Comune fanno sapere di avere già bloccato alcuni domini internet, ma per l’apertura del portale istituzionale è necessario attendere una gara d’appalto. La Capitale culturale d’Italia, in altre parole, dovrà attendere ancora per fare partire la comunicazione e avere un programma, annunciato dall’assessore alla Culturaper il 20 di gennaio. L’anno del rilancio di Palermo parte già in ritardo.