. Un bel pezzo di Pd si è dato appuntamento ieri pomeriggio a Palermo per fare sentire la propria voce che non si rassegna a una sconfitta annunciata e chiede al Nazareno e al partito regionale di scegliere candidature competitive, sia nel proporzionale sia soprattutto nei collegi uninominali per non restare a bocca asciutta il 4 marzo. “Non era una riunione di corrente, semmai questa è la voce di un pezzo di partito che viene dai territori”, dice Giovanni Panepinto, ex deputato regionale e promotore dell'incontro.C'erano tra gli altri i sindaci di Piazza Armerina, Campobello di Licata, Valderice, Misilmeri, consiglieri comunali, un folto gruppo di giovani, ex deputati regionali.“Nella sede regionale del Partito democratico, ieri 4 gennaio, si sono incontrati e hanno discusso un centinaio di dirigenti democratici di quasi tutte le province siciliane sulla fondata preoccupazione che le prossime elezioni per la Camera dei deputati e del Senato possano diventare l'ennesima sconfitta in Sicilia del Pd”. Così il comunicato diramato dagli organizzatori dell'incontro. “Dal dibattito è emersa la consapevolezza che la riunione auto convocata è rappresentativa di una parte del partito con tutte , nessuna esclusa , le aree politiche ed ancora che non c'è nessuna pretesa di rivincite ma il timore che l'assenza di partecipazione alla costruzione delle liste porti al disimpegno dei militanti del PD . La discutibile stagione di governo della Regione appena conclusa e la pesante sconfitta alle elezioni regionaliBisogna impedire che il disimpegno abbia il sopravvento e la consequenziale perdita di voti. A tal fine si invita il segretario nazionale Renzi ad avere la giusta attenzione e rispetto per i militanti del Partito democratico e della loro passione e senso di appartenenza, ascoltando proposte ed opinioni dei territori, dei circoli e delle direzioni provinciali che vanno convocati con la massima urgenza”.Il documento chiede un passaggio al segretario regionale Fausto Raciti. “Si invita il segretario regionaleper ribadire il diritto della Sicilia a scegliere nelle forme democratiche i propri rappresentati e a costruire per i collegi uninominali di Camera e Senato la giusta strategia ed entusiasmo, insieme agli alleati per vincere con i migliori candidati”.C'è un partito che crede sia possibile un successo e per farlo vanno coinvolti i territori nella battaglia politica. Se le scelte saranno legate solo a logiche correntizie chi le fa si assumerà la responsabilità della sconfitta. Chi c'era ieri è convinto che il partito se mobilitato può dare quell'impulso necessario perché il Pd sia il primo partito in Italia”.Una bordata ai vertici del partito che hanno maturato l'infelice operazione della candidatura di Fabrizio Micari alle Regionali. “L'esigenza è che si riapra il dibattito democratico in questo partito. Le scelte maturate fin qui con quel metodo ci hanno portato alla sconfitta – insiste Speziale -. Non ci possono essere commissariamenti che sospendono la democrazia nel partito per anni. Dalla crisi si esce rilanciando il partito, le sue ragioni e i suoi valori e soprattutto la sua ossatura che sono i gruppi dirigenti dei territori”.