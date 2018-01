, complice anche il forte vento. Lo spazzamento ad opera degli operai Rap non viene eseguito da giorni. Il problema riguarda la periferia, ma anche le strade del centro. Le foto raccolte nella galleria sono state scattate in via Volturno, la strada che dal palazzo di giustizia giunge al Teatro Massimo. Una strada in cui si registra anche il mancato svuotamento dei cestini. Inviateci le vostre segnalazioni sulla pagina ufficiale di Livesicilia su Facebook (RLV).