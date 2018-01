Difficile immaginare un Bianco quinquies senza l’appoggio del deputato regionale.

anche il candidato avversario. Una sorta di puntata a cavallo, operazione già riuscita nel 2013: Sammartino, oggi, ha infatti due gruppi di riferimento a Palazzo - Articolo 4 e Catania 2.0.

gliese, avanzato e mai smentito, potrebbe però sfumare di fronte a una più comoda candidatura al Parlamento. Cruccio della coalizione in generale, e degli azzurri in particolare, in questa fase sarebbe proprio la scelta dell’uomo o della donna giusti. Il candidato potrebbe arrivare da una delle altre anime dell’alleanza nata con il famoso patto dell’arancino.

E all’appuntamento con le amministrative all’ombra dell’Etna. In attesa della nuova geografia politica che consegnerà il voto del 4 marzo,in vista dell'altro importantissimo appuntamento elettorale, con le amministrative previste nel maggio 2018., sia a destra che a sinistra, e conquistarla segnerebbe un punto importante per la coalizione che dovesse riuscire nell’intento.dopo la parentesi bianchista (prima di Enzo Bianco la città è stata amministrata per 13 anni da giunte di centrodestra); nel secondo caso, invece, sarebbe una riconferma.Il candidato sindaco della coalizione infatti dovrebbe essere, come annunciato da lui stesso, l'uscente Enzo Bianco che, per ottenere la poltrona di Palazzo degli Elefanti nel 2013, si affidò a un’ampia coalizione che gli fece evitare il ballottaggio, riuscendo ad essere eletto al primo turno. Un'operazione che fu possibile grazie alle larghissime alleanze tessute prima del voto che lo portarono a Palazzo grazie all’appoggio, tra gli altri, degli ex autonomisti di Lino Leanza.Scenario, quattro anni dopo, profondamente mutato, che potrebbe cambiare ulteriormente dopo il voto romano, e che potrebbe rendere più difficile la rielezione dell'ex Ministro degli Interni a Palazzo degli Elefanti. Tanto chedai partiti parlando di candidatura civica, sulla scorta del modello che ha confermando Orlando sindaco di Palermo.In ogni caso, per sperare di poter essere rieletto, Bianco potrebbe non poter fare a meno del sostegno diottenuti alle Regionali, del Partito democratico etneo.Tra i due, dopo un momento di tensione, da tempo è in vigore un accordo di non belligeranza, siglato con ingresso dinella giunta comunale, e con la nomina di posizioni importanti, come la presidenza dell’Amt, l’azienda di trasporto locale, di persone vicine al medico catanese. L’appoggio, dunque, non dovrebbe mancare, ma nei corridoi di Palazzo continuano a riecheggiare voci discordanti secondo cui gli articolisti potrebbero puntare su un proprio cavallo, magari su una donna.Il sindaco Bianco, o un eventuale altro candidato potrebbe poi contare, sul sostegno dell’altro deputato democratico eletto a Catania,, la cui corrente è oggi rappresentata in Consiglio comunale daUn appoggio che potrebbe arrivare anche da, rimasti a bocca asciutta alle ultime consultazioni regionali. L’ex segretario provinciale della Cgil ha ricoperto per anni il ruolo di assessore ai Servizi sociali della giunta Bianco, anche se l’esponente dell’area Demosì del Pd non ha ricevuto particolare sostegno da parte del primo cittadino nel corso dell’ultima campagna elettorale.almeno all’inizio dell’attuale sindacatura, non dovrebbe più rappresentare un ostacolo per Bianco. Che potrebbe contare anche sul sostegno degli ex Ap,e il genero, il sottosegretario, per quanto il gruppo di riferimento in Consiglio, Progetto popolare, si sia squagliato con la fuga dei tre componenti, confluiti prima delle regionali nell’Udc e in Fratelli d’Italia.Almeno fino a quando non si sapranno i nomi in corsa alle Politiche. L’ex esponente dell’Udc lombardiano, proprio sulle pagine di LiveSicilia, non ha nascosto la volontà di “riscuotere” il prezzo dell’alleanza con il Pd alle Regionali e i due deputati eletti all’Ars. Insomma, la permanenza nel centrosinistra dei futuristi non è fatto scontata. A Palermo come a Catania., si lavora invece al candidato sindaco da contrapporre a Enzo Bianco. Il nome dell’ex vicepresidente dell’Ars ed eurodeputato di Forza Italia,il più probabile candidato dei pentastellati. Che nel 2013, in controtendenza con tutto il Paese, non riuscirono a eleggere nemmeno un consigliere. Un altro flop, in casa dei grillini, sarebbe da scongiurare.