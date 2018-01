l’impianto EcoAmbiente di Bellolampo che serve Comune di Bagheria e non solo. Lo annuncia il sindaco Patrizio Cinque.

"

Il sistema discariche ed in particolare Bellolampo è ormai al collasso e l’amministrazione comunale pur non potendo correre ai ripari o proporre una risoluzione definitiva del problema, intende lanciare al massimo, ovviamente non senza la fattiva collaborazione dei cittadini, la raccolta differenziata", scrive il primo cittadino in una nota.

i prega quindi la cittadinanza di non esporre alcun sacchetto di indifferenziata nella giornata di oggi, e differenziare puntigliosamente il residuo di domani; ogni sacchetto non correttamente differenziato resterà nei mastelli, nei carrellati o per strada".

"Vogliamo essere martellanti sulla raccolta differenziata. Non c’è altra soluzione che riuscire a produrre una quantità minima, quasi inconsistente, di rifiuto residuo. Differenziate tutto, sforziamoci tutti - dice il sindaco - adesso che ce lo impone, ulteriormente, l’emergenza di Bellolampo. Ce la possiamo fare, basta pensarlo già al momento di comprare i prodotti che poi diventeranno rifiuto. Dobbiamo ridurre al minimo la quantità di quanto conferiamo in discarica e non solo perché questa operazione diminuisce notevolmente i costi del servizio ma anche perché, oggi, c’è un problema logistico".

"Ciò significa - prosegue - che, oggi sabato 6 gennaio, così come già previsto, gli operatori del servizio di gestione raccolta differenziata, non raccoglieranno alcun sacchetto di rifiuti indifferenziati, quindi non si dovrà esporre alcun rifiuto, e domani, domenica 7 gennaio, gli operatori raccoglieranno i sacchetti che risulteranno essere esclusivamente solo rifiuto non ulteriormente differenziabile, il residuo, e non tutto quello che spesso si abbandona aspettando la domenica per gettare di tutto, senza differenziare. Sche sposterà la raccolta del residuo dalla domenica al mercoledì; dunque carta e cartone passeranno al conferimento della domenica sera e verranno raccolti tra la notte della domenica e il lunedì mattina, e l’indifferenziato si conferirà il mercoledì sera per essere raccolto tra mercoledì notte e giovedì mattina.